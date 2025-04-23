Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı
Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Sevgi Korteji'nde koruma altındaki çocuklar, teknelerle denizde bayram coşkusunu yaşadı. Korteje sahil güvenlik botları ve çok sayıda tekne eşlik etti. Ayrıca, Türkiye Açık Su Şampiyonası kapsamında seçme yarışları da yapıldı.
ANTALYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 'Sevgi Korteji' düzenlendi. Sevgi Evleri'nde koruma altında bulunan çocuklar, Setur Marina'da teknelere bindirilerek 23 Nisan'ı denizde karşıladı.
Sahil Güvenlik botları, Deniz Polisi botu, çok sayıda tekne ve jet ski eşliğinde düzenlenen kortejde çocuklar, bayram coşkusunu denizde yaşadı. Yaklaşık 50 teknenin yer aldığı kortej, müzikler ve gösteriler eşliğinde Setur Marina'dan hareket ederek Konyaaltı Sahili'ne kadar ilerledi. Kortej, Konyaaltı Sahili açıklarında gerçekleşti. Tekneler, bayraklar ve balonlarla süslenerek denizde bayram havası yaşandı. Kutlamalar kapsamında çocuklar için ayrıca flyboard gösterisi düzenlendi. Denizde düzenlenen etkinlikleri vatandaşlar da sahil boyunca ilgiyle izledi.
23 Nisan kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Açık Su Şampiyonası 14 yaş üstü milli takım seçme yarışları da yapıldı. Onlarca sporcu Konyaaltı Sahili'nde kulaç attı.