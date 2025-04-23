İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

Antalya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Antalya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenlerle kutlandı. Törenlerde öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu ve yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Antalya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Serik'teki törenler, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Caddesi'nde devam eden törenlerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekiz, 23 Nisan'ın dönüm noktası olduğunu hatırlatarak, milletin, küllerinden doğuşunun, dünyaya ilanı olduğunu ifade etti.

Törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi sunuldu. Şiir, kompozisyon ve resim dallarındaki yarışmalarda dereceye girenlere Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan tarafından ödülleri verildi.

Alanya ilçesinde Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Milli Egemenlik Stadı'nda devam etti.

Etkinlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene, farklı ülkelerden yabancı öğrenciler de katıldı.

Demre'de Noel Baba Meydanı'nda düzenlenen programa, Kaymakam Emin Bağlı, İlçe Belediye Başkanı Fahri Duran ve protokol üyeleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Orhantekin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.