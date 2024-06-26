Antalya'da 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'da hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'da hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, üç yarı suçtan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.G'yi düzenlenen operasyonda yakaladı.
İşlemlerinin ardından M.G. cezaevine gönderildi.