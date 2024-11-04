Antalya'da 214 Firari Hükümlü ve Aranan Kişi Yakalandı
Antalya'da jandarma ekiplerinin yaptığı 72 saatlik çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlü 214 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da jandarma ekiplerince, 72 saatte gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 214 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 214 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.