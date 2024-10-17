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Antalya'da 211 Suçlu Yakalandı

Antalya'da 211 Suçlu Yakalandı
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Antalya'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 211 kişi yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 211 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma yapıldı.

Son 72 saatte yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya hükümlü 211 kişi yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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