Antalya'da 211 Suçlu Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 211 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma yapıldı.

Son 72 saatte yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya hükümlü 211 kişi yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.