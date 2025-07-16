Antalya'da 21 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Antalya'da 21 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yürütülen operasyon sonucu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçü önlemeye yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Çoban Koyu mevkisinde, karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma ile Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu

Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası açıklaması olay yarattı

Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası açıklaması olay yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.