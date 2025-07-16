Antalya'da 21 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, yürütülen operasyon sonucu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 21 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçü önlemeye yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Çoban Koyu mevkisinde, karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma ile Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel