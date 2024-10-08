Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 200 Milyon Liralık Tefecilik Operasyonu: 5 Tutuklama

Antalya'da 200 Milyon Liralık Tefecilik Operasyonu: 5 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, 200 milyon liralık tefecilik eylemi gerçekleştiren 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve döküman ele geçirildi.

ANTALYA'da 200 milyon liralık tefecilik eylemi gerçekleştiren 5 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yüksek faiz karşılığında para vererek vatandaşları mağdur eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 operasyon düzenledi. 200 milyon liralık tefecilik eylemi gerçekleştiren toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi, belge ve döküman ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarından Tutuklandı.

Haber: ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Politika 3-sayfa Antalya Ekonomi Güncel Suç

Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi

İmam, cemaatten değil Sıla bebekten helallik istedi

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi? CANLI İZLEME LİNKİ Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı ne zaman? Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ziraat Türkiye Kupası maçları! Bugün hangi maçlar var? ZTK maç takvimi Bahar bu akşam var mı? 8 Ekim Bahar dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri! Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? 9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 9 Ekim İstanbul Hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.