Antalya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E.A. jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.