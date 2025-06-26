Antalya'da 20 Kamyon Çöp Çıkarılan Apartmanın Temizliği Gerçekleşti

Antalya'da 20 Kamyon Çöp Çıkarılan Apartmanın Temizliği Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez ilçesinde kötü kokular üzerine yapılan temizlik çalışmasında 6 katlı bir apartmandan 20 kamyon çöp çıkarıldı. Sağlık ekipleri binayı deterjanlı suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde geçen yıl 16 kamyon çöp çıkarılan bir çifte ait 6 katlı binadan yine kokular gelince temizlik çalışması yapıldı, bu kez 20 kamyon çöp çıkarıldı.

Kepez'in Yeşilyurt Mahallesi'nde 4305 Sokak'ta çevreyi saran kötü koku üzerine Kepez Belediyesi ekipleri, Kepez Kaymakamlığı ve Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, koku gelen binanın temizlenmesi kararı alındı. A.Ş. ve E.Ş. çiftine ait 6 katlı binada Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kapsamlı temizlik çalışması yürütüldü. Binadan, çöp konteynerlerinden ve sokaklardan toplanan kağıtlardan pet şişelere kadar her türlü geri dönüşüm malzemesi ile çürümüş ve kullanma tarihi geçmiş gıda malzemelerinin yer aldığı 20 kamyon dolusu çöp, binadan çıkarılıp götürüldü.

DETERJANLI SU İLE YIKANDI

Apartmanın çöplerden arındırılmasının ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, binayı deterjanlı suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yaptı. Diğer yandan 2024 yılı Ağustos ayında aynı binada yapılan temizlik çalışmasında 16 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi

Yaklaşan o tehlikeye dikkat çekti: Bizim için milli güvenlik meselesi
CHP'deki kavgaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Ürkmemek elde değil

Olana bitene Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

İkinci el araç alacaklar dikkat! Bakanlık o süreyi uzattı
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Görüşmeler başladı! Süper Lig devi bombayı patlatmak üzere
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.