Antalya'da 2 yaşındaki çocuk ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Beşkonak bölgesinde Köprüçay Irmağı kenarında ailesinin gözetiminde oyun oynayan Deniz O. bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Irmakta bir süre sürüklenen çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Fatih Hepokur - Güncel Beşkonak Manavgat Antalya Güncel Haberler

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