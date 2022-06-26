Antalya'da 2 yaşındaki çocuk ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da 2 yaşındaki çocuk ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi

AA - Fatih Hepokur - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da 2 yaşındaki çocuk ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beşkonak bölgesinde Köprüçay Irmağı kenarında ailesinin gözetiminde oyun oynayan Deniz O. bir anda dengesini kaybederek suya düştü.

Irmakta bir süre sürüklenen çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Beşkonak Manavgat Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title