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Antalya'da 2 Motosikletli Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Antalya'da 2 Motosikletli Polis Görevden Uzaklaştırıldı
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Antalya'da motosikletli polis memurlarının bir kişiyi darbettiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Emniyet Müdürlüğü, polislerin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ANTALYA'da bir kişiyi darbeden 2 motosikletli yunus polisi görevden uzaklaştırılıp, haklarında soruşturma başlatıldı.

Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli 2 polis memurunun bir kişiye yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, söz konusu polislerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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