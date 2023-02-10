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Antalya'da 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayarak intihar girişiminde bulunan şüpheli öldü

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Antalya'da 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayarak intihar girişiminde bulunan şüpheli öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde dün silahlı saldırıda 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün silahlı saldırıda 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Belek Mahallesi'nde aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı Osman B. (45) ve Feyyaz B'yi (43) tabancayla öldürüp, Sedat B. (61), Nuriye B. (41) ve Yılmaz K'yi de (50) yaralayarak kaçtığı öne sürülen Emrullah Ç. Alanya ilçesinde polis uygulama noktasında aracının içinde intihara teşebbüs etmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Emrullah Ç, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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