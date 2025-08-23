Antalya'da 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
Antalya'nın Finike ilçesinde, husumet nedeniyle 2 kişiyi silahla öldüren A.T. kaçarken yakalandı. Olay, Saklısu Mahallesi'nde gerçekleşti. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde 2 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Saklısu Mahallesi'nde serada çalışan Fatih Ç. ve Süleyman S'yi silahla vurduktan sonra kaçan A.T'nin yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.
Turunçova Mahallesi Akçay köprüsü mevkisindeki portakal bahçesinde yakalanan zanlı, karakola götürüldü. A.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Silahlı saldırıda ölen Fatih Ç'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Elmalı ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde toprağa verildi. Süleyman S'nin cenazesi ise Burdur'a götürüldü.
Saklısu Mahallesi'nde A.T, dün husumetli olduğu belirtilen serada çalışan Fatih Ç. ile yanındaki demir ustası Süleyman S'yi av tüfeğiyle öldürmüş, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.