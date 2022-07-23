Antalya'da 2 kişinin öldüğü hayvan otlatma kavgasında 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da 2 kişinin öldüğü hayvan otlatma kavgasında 1 şüpheli gözaltına alındı

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da 2 kişinin öldüğü hayvan otlatma kavgasında 1 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Hayvancılıkla uğraşan iki aile arasında çıkan kavgada Veli K. ile Mustafa G'nin ölümü, Ömür K'nin de yaralanmasına ilişkin Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayda av tüfeğiyle ateş ederek Veli K'nin ölümüne, Ömür K'nin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen E.G'yi gözaltına aldı.

Olay

Gedik Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada Veli K. ve oğlu Ömür K. av tüfeği, Mustafa G. de bıçakla yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veli K'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Hastaneye kaldırılan Mustafa G. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title