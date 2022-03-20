Antalya'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin deposundan malzeme çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin deposundan malzeme çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada Side Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde bir işletmeye ait depodan sandalyeleri çalan T.A. ve S.G'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların üstünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
AA / Fatih Hepokur - Güncel