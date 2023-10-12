Antalya'da 2 Bin 250 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edilecek.

Antalya'da jandarma tarafından 2 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu hapları piyasaya süreceği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 2 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA