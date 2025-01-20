Antalya'da 19 Yaşındaki Genç Kız Evinin İçinde Ölü Bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Feride Hiranur D., ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Gençlik Mahallesi, 1315 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Feride Hiranur D.'den (19) haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çilingir yardımıyla girilen evde Feride Hiranur D'nin yatağında hareketsiz bir şekilde durduğu görüldü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Feride Hiranur D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.