Antalya'da 19 Mayıs'ta Toplu Ulaşım Ücretsiz

Antalya'da 19 Mayıs'ta Toplu Ulaşım Ücretsiz
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya'da Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Bu karar, halkın kutlama etkinliklerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla alındı.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın kutlama etkinliklerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım kararı alındı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı otobüsler, Antray ve nostalji tramvayı 19 Mayıs pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.???????

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
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