Antalya'da '19 Mayıs' coşkusu - Haberler

ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, coşkuyla kutlama yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliklerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek ile Çetin Osman Budak, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, yaptığı konuşmada, gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençlerin sevgi ve barış içinde Türkiye'yi daha güçlü hale getireceklerini söyledi.

Kentteki etkinlikler, akşam düzenlenecek Fener Alayı ile devam edecek.