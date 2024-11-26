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Antalya'da 186 Suçlu Yakalandı

Antalya'da 186 Suçlu Yakalandı
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Antalya'da jandarma ekipleri, 3 günlük çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 186 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Antalya'da jandarma ekiplerince, 3 günlük çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 186 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 186 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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