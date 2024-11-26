Antalya'da 186 Suçlu Yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince, 3 günlük çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 186 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 186 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.