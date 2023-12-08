Antalya'da 1700 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

ANTALYA'da polis ekipleri, 1700 litre sahte zeytinyağı ele geçirirken, 4 kişiyi de gözaltına aldı. Ele geçirilen zeytinyağı numuneleri incelenmek üzere Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, sahte ve taklit zeytinyağlarının bilindik bir marka ile satıldığı bilgisi üzerine adres tespiti yaptı. Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından aldıkları talimatla Kepez ilçesi Avni Tolunay ve Gündoğdu mahallelerinde faaliyet gösteren iki işyerine operasyon düzenledi. Ekipler, işyerinde yaptıkları aramada 1700 litre markalı sahte zeytinyağı ele geçirirken, 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Ekiplerin ele geçirdiği zeytinyağlarından alınan numuneler halk sağlığı açısından incelenmek üzere Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderildi. Gıda deposu olarak kullanılan işyerlerine yetkililer tarafından 'Hijyen eksikliği ve yetersizliği' nedeniyle 18 bin TL idari yaptırım, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle de işlem başlattı.