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Antalya'da 164 Aranan Kişi Yakalandı

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Antalya'da kent merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 164 kişi yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 kişi olmak üzere farklı suçlardan arama kaydı bulunan toplam 164 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da kent merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 164 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 kişi olmak üzere farklı suçlardan arama kaydı bulunan toplam 164 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Antalya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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