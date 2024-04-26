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Antalya'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Antalya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.

Antalya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olarak aranan H.A. yakalandı.

Hükümlü, sevk edildiği nöbetçi mahkemedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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