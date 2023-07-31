Antalya'da 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A, polis tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.