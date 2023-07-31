Antalya'da 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A, polis tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'da hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 4 ayrı suçtan arama kaydı ve kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A'nın kaldığı yeri belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel