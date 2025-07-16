Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

ANTALYA Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında, yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Şehit polis Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç'ın duygusal konuşması alandakileri gözyaşlarına boğdu. Vali Hulusi Şahin, "Bu ihanetin sonucunu sadece bugünkü hainler değil, eğer dönüp adalete teslim olmazlarsa onların çocukları ve torunları da çekecek. Yok olacaklar" dedi.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı programda, darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Alana ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Anma programına Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. Anma programına ayrıca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç da katıldı.

'OĞLUM BABALAR GÜNÜ HEDİYESİYDİ'

Programda konuşan şehit babası Zeki Kılınç, o gece yaşananları ve oğlunun hayatını duygusal ifadelerle anlattı. "Ne mutlu bana ki bugün sizlerin karşısında, bu vatan topraklarına onurlu ve gururlu bir şehit babası olarak sağlam şekilde basıyorum" diyen Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşında, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından yürüdüler. 1990 yılının 17 Haziran Babalar Günü'nde Allah bizi şereflendirip Muhammet Oğuz'u gönderdi emanet olarak. Babalar Günü hediyesiydi benim oğlum. Ben kendim de polis olmam dolayısıyla yeri geldiğinde ona devlet, millet, vatan, bayrak, ezan uğruna nasıl ölünür, onu öğrettim. Annesi de ona dinini, imanını öğretti. Osmanlı marşlarıyla, ecdadımızın asil ruhlu bir ferdi nasıl olunur, onu da öğrettik. Allahım ne mutlu bize, ne güzel öğretmişiz" dedi.

'BU KİN UNUTULMAYACAK'

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin karanlığını ve halkın direnişiyle gelen aydınlığı hatırlattı. Vali Şahin, "O gece ve hemen akabinde milletimizin kahramanlığı sayesinde ertesi sabah çok daha aydınlık bir güne uyandık. Şehit babamızın sözlerinin üzerine söyleyecek bir şey kalmadı. O yüzden tekrara düşmemek adına 15 Temmuz'un başka bir yönünü hatırlatmak istiyorum. Bu hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Ancak kinimizi, öfkemizi unutmak için ne 9 yıl, ne 90 yıl, ne de 900 yıl yeter. Bu ihanetin sonucunu sadece bugünkü hainler değil, eğer dönüp adalete teslim olmazlarsa onların çocukları ve torunları da çekecek. Yok olacaklar. Dinlerini de kaybedecekler, dillerini de" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilahiler okundu. Program, tüm şehitler için edilen dualarla sona erdi. Vatandaşlar, etkinlik sonrası meydandan ellerindeki Türk bayraklarıyla ayrıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,