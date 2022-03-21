Antalya'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Toptaş Mahallesi'nde organize edilen etkinlikte, 12 dönüm alanda 250 çam ve keçi boynuzu fidanı dikildi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, yaptığı konuşmada, dikilen fidanların baharın müjdecisi Nevruz ve Dünya Ormancılık gününe denk gelmesinin ve 15 Temmuz şehitleri anısına dikilmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Vatan topraklarına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Kolsuz, ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kumluca Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ömer Avcı da vatan topraklarının kendilerine şehitlerden armağan olduğunu bildirdi.

Yeşil vatanın önemini anlatan Avcı, "Vatana sahip çıkmak onu korumak gelecek nesillere aktarmak ve aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmakla mümkündür. Bugün biz de gelecek nesillerimiz için vatan topraklarımıza fidanlarımızı dikiyoruz." dedi.