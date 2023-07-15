Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Yürüyüşünde Sıcaktan Etkilenenlere Yardım

Antalya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma yürüyüşünde sıcaktan bunalan ve fenalık geçirenlere vatandaşlar yardım etti. Yürüyüşe katılanlar arasında zor anlar yaşayan bir köpeğe de su verildi.

ANTALYA'da 40 derece sıcakta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma yürüyüşünde sıcaktan bunalan ve fenalık geçirenler oldu. Yürüyüşe katılan ve zor anlar yaşayan bir köpeğe vatandaşlar elleriyle su içirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Antalya'da anma yürüyüşü düzenlendi. Antalya Müzesi önünde toplanan kalabalığa, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mesut Kocagöz, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti. Yüksek sıcaklık uyarısı yapılan ve akşam saatlerinde dahi hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü kentte kalabalık yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenler arasında sıcak nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayanlar oldu. Sıcaktan fenalık geçirenlere sağlıkçılar yardım ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sık sık yürüyüş yapanlara su dağıttı. Kalabalıkla birlikte yürüyen ve sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan bir sokak köpeğine de vatandaşlar elleriyle su içirdi. Anma yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından İstiklal Marşı okundu.

Hainlere 7 yıl önce fırsat verilmediğini belirten Vali Ersin Yazıcı, hakikate koşan 251 şehidi rahmetle andığını söyledi. Darbe girişimini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Yazıcı, Gerekirse vatanımız için al kanlara bulanacağımız unutulmasın. Tanklar karşısına duran milletimiz en büyük cevabı vermiştir. Cebindeki 1 dolara milletini satan alçak hain Fetöcülere karşı milletimiz gereğini yaptı. Anadolu işgalcilerine vatanı dar edenlerin torunları 15 Temmuz'da bir kez daha gerekeni yapmıştır dedi.

Devlete, ay yıldızlı bayrağa ve millete hainlik edenlerin milleti karşısında bulacağını kaydeden Vali Yazıcı, yaşananların hala çok taze olduğunu söyledi. Kendisinin de o dönemde Balıkesir valisi olarak görev yaptığını belirten Yazıcı, o gece gerekli tüm talimatları verdiğini ifade etti. Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreni etkinliklerle devam etti.