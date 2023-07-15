Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma töreni düzenledi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, siyasi partilerin temsilcileri ve şehit yakınlarının katıldığı törende Kuran-ı Kerim okundu. Şehitler için dua edilmesinin ardından Vali Ersin Yazıcı, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı. 15 Temmuz darbe girişimi günü şehit olan Muhammed Oğuz Kılınç'ın kabri başına ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, "Umarım bir daha ülkemizin başına böyle olaylar gelmez. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimiz ve gazilerimizin ile 15 Temmuz günü şerefli insanların gayreti sonucu bugün hala ayaktadır" dedi.(DHA)