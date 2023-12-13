Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da 15 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Antalya'da 15 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

13 Aralık 2023 15:32 Güncelleme: 15:34 Abone Ol

Antalya'da yapılan operasyonda, Kızılarık Mahallesi'ndeki bir adreste 15 kilogram eroin ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.