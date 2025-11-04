Antalya'da 15 Katlı Binada Yangın: 1 Yaralı

ANTALYA'da 15 katlı binanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangında Ahmet Gülnaz yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi üzerindeki 15 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Ahmet Gülnaz'ın yalnız yaşadığı evde henüz nedeni belirlenemeyen patlama sesinin ardından yangın çıktı. Patlama sesini duyup bahçeye çıkan apartman sakinleri yangını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, yaralanan Gülnaz ise komşuları tarafından evden çıkarıldı. Bu sırada apartmanda ve bahçedeki vatandaşlar ise tahliye edilerek güvenli bir alana çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınıdı. Yaralanan Gülnaz ise tedavi için yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

Yangın haberini alarak olay yerine gelen Gülnaz'ın kız kardeşi, uzun süre gözyaşı döktü. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı kadına polis ekipleri ağabeyinin iyi olduğunu söyledi. Yangının yaşandığı apartmanın bahçesinde evin balkonundaki klima motorunun olduğu görüldü. Yangın anı cep telefonu kameralarıyla da görüntülendi, Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,