Antalya'da 15 İşçi Metan Gazından Etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir serada çalışan 15 işçi, su kuyusundaki metan gazından etkilendi. İşçiler, rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürüldü. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.