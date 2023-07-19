Antalya'da 15 İşçi Metan Gazından Etkilendi
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir serada çalışan 15 işçi, su kuyusundaki metan gazından etkilendi. İşçiler, rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürüldü. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 15 işçi, su kuyusundaki metan gazından etkilendi.
Çandır Mahallesi'ndeki bir serada çalışan işçiler, su kuyusunda temizlik yaptıkları sırada rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 15 işçiyi ilçedeki hastanelere götürdü.
Metan gazından etkilendiği belirlenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel