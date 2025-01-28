Antalya'da 14 Gözaltı, 11 Kişi Tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan operasyonda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı. Jandarma, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 14 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel