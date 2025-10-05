Antalya'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 8'i çocuk olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yeşil Vadi mevkisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel