Antalya'da 1300 Öğrenci Türkiye Haritası Koreografisi Oluşturdu

Antalya'nın Serik ilçesinde 1300 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'nda düzenlenen programda, öğrenciler kırmızı-beyaz kıyafetleriyle öğretmenlerinin gözetiminde koreografi yaptı.

Okul bahçesinde 1300 öğrencinin katılımıyla Türkiye haritası koreografisi oluşturulması dronla görüntülendi. Öğrenciler marşlar söyleyip kutlama coşkusu yaşadı.

Okul Müdürü Özay Ala, anlamlı koreografinin sadece öğrencileri değil, yürekleri bir araya getirdiğini ifade etti.

Cumhuriyet'in temellerini oluşturan milli egemenlik ve birlik ruhunu yaşatmak istediklerini belirten Ala, "Bugün bir kez daha gördük ki bu ülkenin geleceği emin ellerdedir." dedi.