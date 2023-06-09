Antalya'da 13 Bin Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

Antalya polisi, Kepez ilçesinde yaptığı operasyonda 2 depo ve bir araçta 13 bin şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.

Antalya Polisi, Kepez ilçesinde 2 depo ile bir araçta yaptığı aramada 13 bin şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ticareti ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Kepez ilçesinde bulunan iki depoda ve bir araçta savcılık kararıyla arama yaptı. Operasyonda 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi.Baskınlarda 1 kişi, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alındı.