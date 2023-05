Antalya'da 12 kişinin yaralandığı minibüs kazası kamerada

Minibüsün devrildiği anlar anbean kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil ile çarpışan minibüsün devrildiği anlar anbean kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Serik ilçesi D-400 karayolu Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine gitmekte olan Turgay K.'nın kullandığı 07 AGZ 977 plakalı servis minibüsü ile İlker Ö.'nün kullandığı 42 EEM 98 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Otel çalışanlarının bulunduğu servis aracında yaralanan 12 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Servis şoförü Turgay K., "Geçerken önüme çıktı. Arkadaşlar da şahit zaten. Bilmiyorum ne olacak" dedi.

Karayolu üzerinde market işleten Hüseyin Tekinaslan, "Servis çok hızlı geliyordu. Öteki araç önüne çıkınca çarptı. Yolda başka araç yoktu bereket. Kırmızı yandığında sürünerek geldi. Çok sayıda yaralı var, ölü de olabilirdi. Burada çok sayıda servis bekleyen insan vardı. Bu kırmızı ışık ihlaline çözüm bulunması gerekiyor "şeklinde konuştu.

Kazanın güvenlik kameraları da yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi. Seyir halindeki minibüse kavşaktan 'U' dönüşü yapan otomobilin çarpmasıyla birlikte kontrolden çıkan minibüsün devrilme anları an be an kaydedildi.