Antalya'da 112 firari yakalandı

Antalya'da polisin 50 ekip 119 personelle asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, haklarında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 112 firari yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da polisin 50 ekip 119 personelle asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, haklarında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 112 firari yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahıslara yönelik, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 50 ekip 119 personelle eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda, aralarında "Kasten Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, 6136 SKM, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Resmi Belgede Sahtecilik, Yoksun Kılma, Cinsel Saldırı, Tehdit/Hakaret" suçlarından arananların bulunduğu 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 2, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 7, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 17, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 36, hüküm giymemiş ancak ifade vermeye gitmeyen 50 şahıs olmak üzere toplam 112 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA