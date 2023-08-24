Antalya'da 111 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 111 kilogram kaçak tütün ve bir adet kompresör ele geçirildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma tarafından 111 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde M.S.Y.'nin ikametgahında arama gerçekleştirdi. Aramada, 111 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel