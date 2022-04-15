Antalya'da 10 litre kaçak alkol ele geçirildi
AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 litre kaçak alkol ele geçirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Turunçova Mahallesi'nde A.S'nin evinde kaçak alkol ürettiği bilgi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda evin yanındaki eklenti bölümünde farklı ebatlardaki şişelerde 10 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
AA / Mehmet Çakmak - Güncel