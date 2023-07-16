Antalya'da 10 Kilo 200 Gram Kokain Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 200 gram kokain ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya MİT Bölge Başkanlığı desteğiyle 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucuyu piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada 10 kilo 200 gram kokain bulundu. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.