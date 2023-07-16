Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 10 Kilo 200 Gram Kokain Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 200 gram kokain ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya MİT Bölge Başkanlığı desteğiyle 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucuyu piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada 10 kilo 200 gram kokain bulundu. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya MİT Bölge Başkanlığı desteğiyle 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucuyu piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada 10 kilo 200 gram kokain bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title