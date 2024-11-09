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Antalya'da 10 Gün Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Antalya'da 10 Gün Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan bir keçi, İHH ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda 10 gün sonra kurtarıldı. Keçisinin uçurumda mahsur kaldığını bulan sahibi, jandarmaya haber vererek yardım istedi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kayalık bölgede 10 gün mahsur kalan keçi İHH ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Serik'e bağlı Etler bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şimşek, keçilerinden birinin olmadığını fark etti. Bölgede keçisini aramaya çıkan Şimşek kayıp hayvanı bulamadı. Keçisini her gün aramaya çıkan Mustafa Şimşek, 10 gün sonra Etler Kale'de yaklaşık 100 metrelik uçurumdaki kayanın üzerinde keçisini fark etti. Şimşek bunun üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın girişimleri sonucu olay yerine İHH Arama Kurtarma Antalya ekibi geldi. Ekipte yer alan Ali Uygur ve Hamza Yılmaz kendi aralarındaki istişarenin ardından keçiyi kurtarmak için hazırlıklara başladı. Uçurumun 50 metresine ip teknikleriyle iniş yapılarak kurulan makara sistemiyle keçi güvenli bölgeye alınıp, sahibine teslim edildi.

10 günün ardından keçisine kavuşmanın sevincini yaşayan Mustafa Şimşek, "Bölgede hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanların yemini verirken bir keçimin olmadığını fark ettim. Bölgede birçok yeri aradım ancak bulamadım. Çok merak etmeye başladım. Her gün keçimi aramaya çıktım. Bölge dağlık olduğu için her geçen gün umudumu yitirmeye başladım. ya kayalıklardan düştü öldü ya da yaban hayvanlarının saldırısına uğradı diye düşündüm. Son bir kez daha aramaya çıktığım gün uçurum bölgede keçimin durduğunu fark ettim. Durumu jandarmaya bildirdim ve Antalya'dan gelen İHH ekibi arkadaşlarımız çok büyük bir özveri sonucu keçimi zorlu dağlık bölgeden kurtarmayı başardı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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