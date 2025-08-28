Antalya'da 10 bin 665 Hastaya Evde Sağlık Hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimiyle bu sene bakıma muhtaç 10 bin 665 hastaya hizmet sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Evde Sağlık Hizmeti ile engelli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşlara destek sunuyor.

Doktor, hemşire, fizyoterapist ve bakım personeli tarafından evlerinde ziyaret edilen hastalara, sonda takılması, şeker, tansiyon ölçümü, diş muayenesi, öz bakım ve yaşam alanı temizliği gibi hizmetler veriliyor.

Ayrıca ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler de ücretsiz temin ediliyor.

Evde Sağlık Hizmetleri Birim sorumlusu Hande Yalınlar, Antalya'da yaşayan ekonomik olarak dezavantajlı hasta, yaşlı ve engelli bireylere evde kapsamlı hizmet sunduklarını belirtti.

Hastalara aile ortamlarında doktor muayenesi eşliğinde hizmet verdiklerini aktaran Yalınlar, "Yatağa bağımlı olup hastaneye gitmekte zorlanan hastalarımızı nakil araçlarıyla güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Yürüyebilen hastalarımıza ise yardımcı personel eşliğinde hastane servisi hizmeti sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Evde tedavi gören ampute hasta Zülal Özleyen de hemşirelerden ve hizmetlerden dolayı memnun olduğunu dile getirdi.