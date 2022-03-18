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1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da yaklaşık 1 yıl önce evlenen çift, ev ve eşyalarının yanmasının üzüntüsünü yaşadı.

Antalya'da yaklaşık 1 yıl önce evlenen çift, ev ve eşyalarının yanmasının üzüntüsünü yaşadı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ayfer ve Adem Sağlam çiftinin, 4 katlı apartmanın birinci katında yer alan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evin bir bölümü ile eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Evlerinin yanışını izleyen Sağlam çifti, büyük üzüntü yaşadı.

Adem Sağlam, AA muhabirine, 1 yıl önce maddi zorluklar içerisinde evlendiklerini söyledi.

Eşyaların taksitini ödemeye devam ettiğini anlatan Sağlam, "Ne yapacağımızı bilmiyorum. Eşimle birbirimize destek olarak yeniden yuvamızı kurmaya çalışacağız." dedi.

1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

1 yıl önce evlenen çiftin evi yandı

AA / Süleyman Elçin - Güncel

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