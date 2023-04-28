Antalya'da 1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ile nostalji tramvayı seferlerini ücretsiz yapacak.