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Antalya'da 1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Antalya'da 1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Güncel Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ile nostalji tramvayı seferlerini ücretsiz yapacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ile nostalji tramvayı seferleri ücretsiz olacak.

Antalya'da 1 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin siyah plakalı otobüsleri ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya 1 Mayıs Güncel Haberler

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