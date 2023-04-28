Antalya'da 1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ile nostalji tramvayı seferlerini ücretsiz yapacak.
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ile nostalji tramvayı seferleri ücretsiz olacak.
Antalya'da 1 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin siyah plakalı otobüsleri ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayından ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Kaynak: ANKA / Güncel