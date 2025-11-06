Antalya'da 1.9 Milyon Sentetik Hap ve Uyuşturucu İmalatı Operasyonu

ANTALYA'da 2 adrese düzenlenen operasyonda, 1 milyon 901 bin sentetik hap ile 550 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucu hap miktarının, bugüne kadar Antalya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, İ.T., B.B., B.E. ve S.E. isimli şüphelilerin yüklü miktarda uyuşturucu hap ham maddesini kente getirdiğini belirledi. Şüphelilerin, Kepez ilçesindeki iki adreste imalat yaparak, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığıyla uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlandığı tespit edildi. 4 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İMALAT MAKİNELERİ KURMUŞLAR

Adreslerde yapılan aramalarda. 1 milyon 901 bin 200 sentetik hap, 550 kilogram ham madde (yaklaşık 1 milyon 400 bin sentetik hap üretilebilecek miktarda), 2 milyon 400 bin boş kapsül, imalat makineleri, çeşitli imalat malzemeleri ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucu hap miktarının, bugüne kadar Antalya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.