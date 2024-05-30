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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından Yabancı Basında Türkiye Haberlerine İlişkin Açıklama

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İngiliz uyruklu bir çift arasında yaşanan kavganın basında işkence ve taciz iddialarına dönüştüğü belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında "Yabancı Basında Türkiye" adı altında Türk polisiyle ilgili yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı yabancı basın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında "Yabancı Basında Türkiye" ismi altında Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde Türk polisinin kendisine işkence ettiği sırada kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunulduğuna ilişkin haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Beldibi'nde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan İngiliz uyruklu P.L.T. ve erkek arkadaşı B.J.A.H'nin konakladıkların otelin odasında kıskançlık sebebiyle sözlü olarak tartıştıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tartışma sonucunda B.J.A.H'nin P.L.T'yi darp ederek yaraladığı, P.L.T'nin erkek arkadaşı tarafından darp edilmesine dayanamayıp ilaç içmek suretiyle intihar etmeye çalıştığını beyan ederek erkek arkadaşı B.J.A.H'den şikayetçi ve davacı olduğu anlaşılmıştır. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli B.J.A.H. 7 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştır."

Açıklamada, bu yönüyle yabancı basın ve sosyal medya platformlarında "Yabancı Basında Türkiye" kullanıcı ismi altında kadın ve erkek şahsın kolluk birimlerince işkence ve tacize maruz bırakıldıkları iddiasının gerçeği yansıtmadığı olayın tarafların arasında yaşanan kavgadan ibaret olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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