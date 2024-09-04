Okul Çağı Çocukların Göz Sağlığına Dikkat: Miyopi ve Önemi

GÖZ Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Duranoğlu, okul çağı çocuklarının göz sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu çağda başlayan özel bir rahatsızlık var. Okul çağı miyopisi dediğimiz bir miyopi. Bu da çocukların uzak görmesini çok etkiliyor. Tahtayı çok iyi göremediği için dersleri, kağıt ve defterlerine dökemiyor. O nedenle çocuklar derslerinde başarısız oluyor" dedi.

Antalya'da Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Duranoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla çocuk göz sağlığıyla ilgili uyarılarda bulundu. Okul çağına gelen çocuklarda en sık rastlanan problemlerden birinin görme, kırma kusurları (bulanık görme) olduğunu anlatan Prof. Dr. Duranoğlu, çocukların uzağı ve yakını iyi göremediği için okuldaki faaliyetlerinde başarısızlıkla karşı karşıya kalacağına dikkati çekti. Prof. Dr. Duranoğlu, çocukların yakına veya uzağa gözlerini kısarak bakmasının bir belirti olduğunu ve bulanık görme şikayetinin ise en önemli belirti olduğunu söyledi.

'UZAK GÖRMEYİ ÇOK ETKİLİYOR'

Çocukların objeleri görmek için gözüne yakın bir yerde tutmasının göz hastalıkları belirtisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Duranoğlu, öğretmenlerin gözlem yaparak velilere çocukların göz rahatsızlığı yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulunduğunu anlattı. Prof. Dr. Duranoğlu, açıklamasında, "Bu çağda başlayan özel bir rahatsızlık da var. Okul çağı miyopisi dediğimiz bir miyopi. Bu da çocukların uzak görmesini çok etkiliyor. Tahtayı çok iyi göremediği için dersleri, kağıt ve defterlerine dökemiyor. O nedenle çocuklar derslerinde başarısız oluyor. Öğrenmede gecikme, gözde yanma, batma, sulanma gibi birtakım psikolojik bozukluklara varan sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Böyle bir durum olmaksızın, ailesinde gözlük kullanan anne, baba ve kardeşler de var ise bu çocukların okula başlamadan göz muayenesinin yapılması söz konusu olabilir. Okulda böyle bir belirti ortaya çıkarsa veliler, çocuklarını göz doktoruna götürerek muayene ettirmeli" dedi.

'ERKEN TANI KONULARAK TEDAVİ EDİLMELERİ GEREKİYOR'

Çocukların gözlerinin arasındaki kırıcılık farkının normalden fazla olmasının bir problem olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Duranoğlu, "Çocuklar, kırıcılığı az olan veya olmayan gözleriyle normal olarak gördüklerinde diğer kırıcılığı fazla olan gözleriyle bulanık görmeye devam ederler. Bu gözlerde tembellik gelişir. Bu çocuklar bazen çok geç yaşlara kadar fark edilmiyor. Onun için küçük yaştaki çocukların mutlaka bir göz doktoruna muayene edilmesi de çok önemli. Okula başlamadan önce hatta mümkünse daha erken dönemlerde en küçük şüphede doktora götürülmeli. Geç kalındığı zaman geri dönüşü olmayan görme kayıpları gelişir. Okula başlayan ve devam eden çocuklarda en sık görülen problem kırma kusurlarıdır. Mümkünse erken tanı konularak tedavi edilmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Çocukların günlük hayatta teknolojiyle iç içe olduğunu aktaran Prof. Dr. Duranoğlu, tablet, telefon, bilgisayar gibi ürünleri göze yakın bir şekilde kullanarak göz sağlıklarını tehlikeye attığını belirterek, "Bu çağımızın modern bir hastalığı. Cep telefonu ve tabletlerle uzun süre ekran maruziyeti olması, bu aygıtlara yakından çok fazla bakılması ve bu aygıtlardan yayılan mavi ışığın gözü rahatsız edici etkileri bu olayı kolaylaştırıcı faktörlerdir. Ailelere tavsiyemiz, çocukları bu cihazlardan oldukça uzak tutmaları" dedi.

Çocukların gün ışığından faydalanması gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Duranoğlu, "Güneş ışığının bilhassa miyopinin ilerlemesini kontrol etmesi gibi bir fonksiyonu da var. Ailelere tavsiyem çocuklar evde oturmasın, dışarıda vakit geçirsinler. Güneş ışığını bol bol kullansınlar" diye konuştu.

'MAVİ IŞIKTAN UZAK DURULMALI'

Teknolojik ürünlerin ekranlarından yayılan mavi ışığın tehlikeli olduğunu aktaran Prof. Dr. Duranoğlu, "Bilgisayardan ve tabletten yayılan ışınların gözü çok yorduğu, göze çok zararlı olduğunu ve gözün sıhhati için de iyi bir ışık olmadığını biliyoruz. O nedenle mavi ışıktan uzak durmalarını öneriyoruz" dedi.

'MİYOPİYİ YAVAŞLATAN GÖZLÜK CAMLARI VAR'

Antalyalı gözlükçü Nazif Eken de tüm velilerin çocuklarını yılda 1 kez göz muayenesine götürmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Teknolojinin gelişmesiyle çocuklarda miyopinin ilerlediğini aktaran Eken, "Optik sektörü, gözlük camı sektörü çok güzel ilerleyen bir trendin içerisinde. Miyopiyi durduran, yavaşlatan gözlük camları var. Doktorlarımız bunları reçeteye yazıyor. Tablet, bilgisayar ve cep telefonlarından yayılan mavi, mor ışıklar gözde kalıcı hasar bırakıyor. Bunun için mutlaka ekran karşısında çocukların kaplamalı camları kullanması gerekiyor. Maalesef birçok gözlükçü arkadaşımız gelene gidene bu camı öneriyor. Bu camlar sadece ekran karşısında kullanılır. Günlük hayatta kullanmasınlar. Bunlar biraz sarartılmış camlar olduğu için algıda seçiciliği düşürüyor" dedi.

'KALİTELİ CAM VE ÇERÇEVE TERCİH EDİN'

Gözlük çerçevesi seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Eken, çerçevede kullanılan ürünün kanserojen bir ürün içermemesi gerektiğini belirterek, "Maalesef plastik artığından ucuz ve kalitesiz çerçeveler satılıyor. Atık ham maddelerden yapılan çerçeveler birçok kişinin cildinde kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Tedavisi de mümkün olmuyor. Çerçeve seçimi yaparken de lütfen kaliteli çerçeveler alsınlar. Çocuklarımıza nasıl gıda değeri düşük besin yedirmiyorsak, cam ve çerçevede de mümkün olduğunca kaliteli ürünler tercih etsinler. Bunun için diploma sahibi gözlükçülere gitsinler. İyi gören çocuk mutlu ve başarılı olur. Bunun için çocuklarımızın iyi görmesini sağlayalım" diye konuştu. (DHA

HABER: Aslı DURAN - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA