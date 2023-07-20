Antalya Çandır Toptancı Hali'nde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Serik Çandır Toptancı Hali'nde başlattığı yenileme ve modernize çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yerelden kalkınma ilkesiyle tarım sektörüne destekleri üretimden pazara her alanda sürüyor. Bu çerçevede Antalya'da yeni haller inşa eden büyükşehir belediyesi, mevcut halleri de komisyoncu ve üreticilerin daha iyi hizmet verebilmesi için modernize ediyor. Serik ilçesinde yaklaşık 50 dönüm üzerine kurulu 68 iş yeri barındıran Çandır Toptancı Hali'nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışması yapıldı.

"Çatı yalıtım imalatı tamamlandı"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarda halin yıpranan bölümleri yeniden düzenlenerek, daha modern hale getirildi. Çandır Hali'nde bugüne kadar ihmal edilen kanalizasyon sorunu da çözüldü. Yıllardır bakımsız kalan ardiye binalarının dış cephe tadilatı ve çatı yalıtım imalatlarını tamamlayan ekipler, idari bina da ise iç ve dış cephe yenileme ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

"Hal yolları asfaltlanıyor"

Son olarak halde asfalt çalışması yapılıyor. Çalışma tamamlandığında halin bütün ara ve geçiş yollarının tamamı asfalt olacak. Çandır Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Süleyman Demir sıkıntılarını dernek başkanı olarak tüm hal esnafını temsilen Başkan Muhittin Böcek'e ilettiğini, Başkan Böcek'in de çözüleceği sözünü vererek gereken çalışmayı yaptığını söyledi. Demir, "Halimizin yıllardır çözülemeyen fosseptik çukuru problemi vardı o çözüldü. Dükkanlarımızın çatıdaki akan yerleri yapıldı. Boyası yapıldı şimdi de asfalt son aşamaya geldi. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Söz Muhittin Böcek sözü dedi. Çalışmalar sürerken kendisi bizzat telefon açıp nasıl gidiyor diye sordu" dedi.

Hal esnaflarından Mustafa Başaran da "Asfalt, alt yapı sorunları hep ötelenmişti, çözüldü. Burası geçmişten bugüne önemli bir haldir. İlk karpuz hasadı burada başlar" diye konuştu. - ANTALYA