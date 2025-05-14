Antalya Çalıştayı'nda Kentsel Çevre Sorunları ve Hava Kalitesi Ele Alındı

Antalya Kent Konseyi'nin 200'ün üzerinde paydaşın işbirliğiyle düzenlediği 21. Yüzyılda Antalya Çalıştayı'nda "Kentsel Çevre Sorunları ve Yaşam Kalitesi" görüşüldü.

Antalya Kent Konseyi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Antalya İl Müdürlüğü personeli, çevre mühendisi Dr. Nilgün Akbulut Çoban, İl Müdürlüğü olarak Çevre Kanunu kapsamında çıkarılan Çevresel Gürültü Kontrolü Yönetmeliği'nin uygulanması, denetlenmesi ve idari yaptırımlarının yürütülmesinden sorumlu kurum olduklarını söyledi.

Kurum olarak gürültü konusunda vatandaşlardan gelen şikayetleri kaynağına göre ayırdıklarında birinci sırada eğlence yerlerinin geldiğini belirten Çoban, "Gürültü şikayetlerinin yüzde 47'si eğlence yeri, yüzde 36'sı fabrika ve imalathane, yüzde 6'sı konut ve yüzde 4'ü inşaat şeklinde devam ediyor. Antalya güneş ve sıcaklık ikilisini de ele aldığımızda kentte soğutma ekipmanları ile ilgili de şikayetler alıyoruz." dedi.

Gelen şikayetler üzerine eğlence yerleri ve diğer gürültü kaynaklarına yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Çoban, yönetmelikte belirtilen gürültü sınır değerlerinin aşılması durumunda idari yaptırım uyguladıklarını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan ise Antalya'da hava kalitesi ve etkileri üzerine konuşma yaptı. Doğan, Antalya'da 7 noktada hava kalitesini izleme istasyonu bulunduğunu söyledi.

Kentteki hava kalitesinin Kovid-19 döneminde arttığını, iki yıl sonra ise hava kirliliğinde artış yaşanmaya başladığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"2024 Aralık'ta 40 olması gereken değerlerin 65 mikrogram/metreküp seviyesine çıktığını gördük, ciddi oranda bir artış yaşandı. Saatlere göre baktığımızda ise sabah saatleri, işten eve dönüş ve evde kaldığımız saatlerde hava kirliliğinin arttığını gözlemledik. Pandemi de ülkede nüfus artış oranı yüzde 10 iken bu oran Antalya'da yüzde 22 olarak tespit edildi."

Doğan, araç, minibüs, motosiklet, otobüs ve diğer taşıtların artış oranının Antalya'da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu, bunun da hava kirliliğinin artmasına neden olduğunu dile getirdi.