Antalya Büyükşehir Belediyesine Rüşvet Soruşturmasında 20 Gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep K, Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İsmail E, işçiler Çağrı G, Kaan K, Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Halil K, Halil A, iş insanları Yıldız M, Emin Kemal H, Hayrettin A, Emin A, Bilal S, Süleyman E, Mehmet Salih A, Mehmet İbrahim E, Kanal V televizyonu sahibi Mehmet Okan K. ve şirket çalışanı eşi Birsen K, avukat Fırat A, polis memurluğundan ihraç Oktay A. ile satış elemanı Levent Ş. olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna kayyum atanırken, televizyonun sahibi Mehmet Okan K'ye ait farklı alanlarda faaliyet gösteren 8 şirkete daha kayyum atanması talep edildi.

Mehmet Okan K, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.

Soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosuna ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.